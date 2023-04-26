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Державна "Центренерго" вперше в історії розпочала експорт електроенергії

Середа, 26 квітня 2023, 20:17 - Cергій Мельник
 
Трипільська ТЕС
Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

26 квітня компанія "Центренерго", яка знаходиться в управлінні Фонду державного майна, вперше в своїй історії розпочала експорт електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Першим зарубіжним покупцем електроенергії стала Молдова.

У Фонді вважають, що експорт надасть можливість "Центренерго" зменшити залежність від ситуації на вітчизняному ринку електроенергії і отримати доступ до ринків ЄС. 

"Компанія працює над розвитком співпраці з європейським енергетичним сектором, щоб збільшити обсяги експорту електроенергії", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Нещодавно Україна відновила експорт електроенергії через профіцит у системі.

Покупцями електроенергії є Словаччина, Польща та Молдова.

До складу "Центренерго" входять Трипільська, Зміївська та Вуглегірська (тимчасово окупована) ТЕС.

"Центренерго" за підсумками минулого року отримала 7,24 мільярда гривень збитку, що перевищив показник за 2021 рік у понад 7 разів.

Читайте також: Україна готова відновити експорт електроенергії в ЄС, але є ризик. Політичний

Економічна правда

Центренерго електроенергія експорт
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