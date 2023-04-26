НБУ не отримував документи щодо передачі "ПІН Банку" Укрпошті

Національний банк не отримував документи, необхідні для погодження зміни власника у зв'язку з можливою передачею "ПІН Банку" Укрпошті.

Про це Нацбанк повідомив у відповідь на запит ЕП.

Водночас регулятор уточнив, що питання того, чи потрібно погоджувати з НБУ набуття Укрпоштою істотної участі в "ПІН Банку", буде вирішуватись "з урахуванням обраного урядом способу виконання рішення суду" щодо конфіскації банку.

Як раніше повідомлялося, держава розглядає можливість передати акції конфіскованого PINbank державній Укрпошті. За словами очільника Національного агентства запобігання корупції Олександра Новікова, акції російського PINbank (Перший Інвестиційний Банк) можуть передати у статутний капітал "Укрпошти".

Водночас поки немає остаточного рішення щодо передачі банку Укрпошті, незрозуміло, як саме поштовий оператор може отримати його акції чи управляти ними.

Регулятор також прокоментував своє ставлення до такої потенційної передачі банку, адже фактично це означатиме створення ще одного державного банку.

НБУ наголошує, що підтримує засади стратегічного реформування державного банківського сектору, які, зокрема, передбачають зменшення частки та концентрації держави в банківській системі. Зокрема, регулятор посилається на Меморандум з Міжнародним валютним фондом, за яким рішення України має узгоджуватись із загальною стратегією щодо скорочення державної власності в банківському секторі.

"Будь-яке рішення, яке потенційно може призвести до збільшення частки державної власності в банківському секторі, має прийматися в консультаціях з експертами МВФ і суворо обмежуватися питаннями, пов'язаними з рішеннями щодо національної безпеки під час дії воєнного стану та збереженням фінансової стабільності", – заявили в НБУ.