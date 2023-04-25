АРМА шукає управителя для арештованих активів "Карпатнафтохіму"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним шляхом (АРМА), оголосило конкурс з відбору управителя для провідного підприємства нафтохімічної галузі України ТОВ "Карпатнафтохім" у Івано-Франківській області.

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

"Підприємство є високорозвиненим господарським комплексом з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції, що спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену", - зазначили в АРМА

На конкурс з пошуку управителя виставлено:

корпоративні права компанії "KARPATY CHEMICAL B.V." (Королівство Нідерланди) у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ "Карпатнафтохім", що становить 2,3 млрд грн;

нерухоме майно – виробничі потужності (основні засоби) підприємства;

земельні ділянки.

Прийом документів від учасників конкурсу триватиме до 16:00 29 травня 2023 року.

"Управляти цим активом може як приватне, так і державне або комунальне підприємство, яке має досвід управління активами у відповідній сфері, необхідні ресурси та запропонує найбільш вигідні умови.

Майбутній управитель зобов’язаний зберігати активи та сплачувати частину отриманих доходів до державного бюджету", - додали в Агентстві.

Нагадуємо:

У серпні за клопотанням прокуратури суд наклав арешт на корпоративні права ТОВ "Карпатнафтохім", одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин в Україні, на суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства.

Підприємство упродовж 2017-2022 років ухилилося від сплати податків на суму понад 3 млрд грн. А службові особи компанії протиправно перерахували на користь юридичної особи, яка підконтрольна російській нафтовій компанії, кошти на суму понад 5 млрд грн з метою їх легалізації.

До 2017 року підприємство належало російському "Лукойлу" - у лютому 2017 року "Лукойл" закрив операцію з продажу свого останнього активу в Україні - заводу "Карпатнафтохім". Після початку великої війни "Карпатнафтохім" зупинив роботу.

Економічна правда