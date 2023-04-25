Польща хоче заборонити імпорт української "аграрки" до кінця року

Польща вважає, що заборона імпорту українського продовольства, яка наразі запроваджена до кінця червня, є недостатньою, і проситиме у Євросоюзу дозволу продовжити її до кінця року.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус на пресконференції у понеділок ввечері, передає RMF24 та Polskieradio24.

У вівторок у Люксембурзі мають відновитися переговори між віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і п'ятьма країнами ЄС (Польщею, Болгарією, Румунією, Словаччиною та Угорщиною) щодо заборони імпорту агропродукції з України.

Під час переговорів блок з п’яти країн ЄС хочуть розширити список продуктів, на які поширюється заборона на імпорт. Зокрема, вони вимагають заборони імпорту яблучного соку, м'яса птиці, борошна та фруктів.

Телус зазначив, що Польща також проситиме продовжити заборону на імпорт товарів з України з кінця червня цього року до кінця грудня.

"Європейський Союз запропонував, щоб вона тривала до червня. Ми, звичайно, з цим не згодні. До червня – це недостатньо, хоча б до кінця року. Для нас дуже важливо, щоб механізми, які ми сьогодні запроваджуємо, діяли довше і довше захищали наш польський ринок", – сказав він.

Одним із запропонованих Єврокомісією механізмів врегулювання ситуації був другий пакет допомоги постраждалим фермерам на суму 100 млн євро, проте п’ять країн ЄС, які запровадили обмеження імпорту, вважають таку допомогу недостатньою.

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Нагадуємо:

"Укрзалізниця" у понеділок відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт залізничним транспортом для транзиту через територію Польщі, припинені з 15 квітня.

Румунія у понеділок, 24 квітня, розпочне пломбування транспортних засобів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.

Наразі п’ять країн ЄС, Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина до 30 червня заборонили імпорт українського продовольства, передусім – зерна. Спершу Польща заборонила і транзит українського збіжжя своєю територію, проте наприкінці минулого тижня транзит все ж було розблоковано.





