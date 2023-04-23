Виробник MacBook для Apple побудує новий завод у В’єтнамі

Компанія Quanta Computer, яка є основним виробником MacBook для Apple, побудує завод вартістю 120 млн доларів у північній провінції В'єтнаму.

Про це пише Bloomberg.

Будівництво нового заводу, вартістю 120 млн доларів, на першому етапі займатиме 22,5 га в індустріальному парку My Thuan. Новий завод стане дев'ятим для тайванської компанії Quanta у світ.

Зазначається, що наразі немає детальної інформації про дату завершення будівництва заводу.

Нагадаємо:

Замовлення на виробництво Mac Pro в Китаї у червні 2019 року отримала Quanta Computer Inc.