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Виробник MacBook для Apple побудує новий завод у В’єтнамі

Неділя, 23 квітня 2023, 14:30 - Ігор Пилипів

Компанія Quanta Computer, яка є основним виробником MacBook для Apple, побудує завод вартістю 120 млн доларів у північній провінції В'єтнаму.

Про це пише Bloomberg.

Будівництво нового заводу, вартістю 120 млн доларів, на першому етапі займатиме 22,5 га в індустріальному парку My Thuan. Новий завод стане  дев'ятим для тайванської компанії Quanta у світ. 

Зазначається, що наразі немає детальної інформації про дату завершення будівництва заводу.  

Нагадаємо:

Замовлення на виробництво Mac Pro в Китаї у червні 2019 року отримала Quanta Computer Inc.

Apple В'єтнам
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