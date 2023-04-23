Виробник MacBook для Apple побудує новий завод у В’єтнамі
Неділя, 23 квітня 2023, 14:30 -
Компанія Quanta Computer, яка є основним виробником MacBook для Apple, побудує завод вартістю 120 млн доларів у північній провінції В'єтнаму.
Про це пише Bloomberg.
Будівництво нового заводу, вартістю 120 млн доларів, на першому етапі займатиме 22,5 га в індустріальному парку My Thuan. Новий завод стане дев'ятим для тайванської компанії Quanta у світ.
Зазначається, що наразі немає детальної інформації про дату завершення будівництва заводу.
Нагадаємо:
Замовлення на виробництво Mac Pro в Китаї у червні 2019 року отримала Quanta Computer Inc.