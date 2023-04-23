Частка глобальних платежів, здійснених в юанях у березні, зросла до 2,26%
Неділя, 23 квітня 2023, 13:48 -
У березні частка китайської валюти юань у глобальних платежах зросла до 2,26%.
Про це повідомляє Xinhua, з посиланням на дані SWIFT.
Так, юань в глобальних платежах зріс з 2,19% у лютому до 2,26% у березні.
Китайська валюта за підсумками березня залишилася п’ятою валютою за активністю.
Згідно з даними SWIFT минулого місяця обсяг платежів у юанях зріс на 25,04% порівняно з місяцем раніше, коли зростання становила 21,46%.
Також з позиції міжнародних платежів, за винятком єврозони, юань займає 7 місце з часткою 1,67%.
Нагадаємо:
Китайський юань замінив долар США як найбільш торгована валюта в Росії, через рік після того, як вторгнення в Україну призвело до запровадження західних санкцій проти РФ.
Економічна правда.