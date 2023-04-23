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Частка глобальних платежів, здійснених в юанях у березні, зросла до 2,26% 

Неділя, 23 квітня 2023, 13:48 - Ігор Пилипів
 
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У березні частка китайської валюти юань у глобальних платежах зросла до 2,26%.

Про це повідомляє Xinhua, з посиланням на дані SWIFT.

Так, юань в глобальних платежах зріс з 2,19% у лютому до 2,26% у березні. 

Китайська валюта за підсумками березня залишилася п’ятою валютою за активністю.

Згідно з даними SWIFT минулого місяця обсяг платежів у юанях зріс на 25,04% порівняно з місяцем раніше, коли зростання становила 21,46%.

Також з позиції  міжнародних платежів, за винятком єврозони, юань займає 7 місце з часткою 1,67%.

Нагадаємо:

Китайський юань замінив долар США як найбільш торгована валюта в Росії, через рік після того, як вторгнення в Україну призвело до запровадження західних санкцій проти РФ.

Економічна правда. 

юань SWIFT
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