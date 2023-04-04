Китайський юань замінив долар як найбільш торгована валюта в РФ – Bloomberg

Китайський юань замінив долар США як найбільш торгована валюта в Росії, через рік після того, як вторгнення в Україну призвело до запровадження західних санкцій проти РФ.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними агентства, зібраними на основі щоденних звітів Московської біржі, юань вперше перевищив долар за місячним обсягом торгів у лютому, а в березні ця різниця стала ще більш помітною.

До вторгнення обсяг торгів юанем на російському ринку був незначним.

"Ця зміна відбулася після того, як цього року додаткові санкції торкнулися тих небагатьох російських банків, які зберегли можливість здійснювати транскордонні перекази в доларах та інших валютах країн, які Кремль називає "недружніми".

Raiffeisen Bank International, російський підрозділ якого залишається одним з основних каналів міжнародних платежів у країні, опинився серед кредиторів, на яких посилено тиснули європейські та американські органи влади", - пише видання.

Росія поглибила свої зв'язки з Китаєм після того, як вторгнення в лютому 2022 року спричинило розрив відносин із Заходом. У березні 2023 року лідер КНР Сі Цзіньпін здійснив свій перший закордонний візит після переобрання і пообіцяв Кремлю розширити співпрацю у сферах торгівлі, інвестицій, ланцюгів поставок, мегапроектів, енергетики та високих технологій.

"Широкомасштабні санкції, спрямовані проти російської фінансової системи, змусили Кремль і російські компанії перевести свої зовнішньоторговельні операції з долара і євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до будь-яких обмежень.

На початку цього року Міністерство фінансів РФ перевело свої ринкові операції в юань замість долара і розробило нову структуру Фонду національного добробуту, яка передбачає, що 60% його активів буде утримуватися в юанях. Банк Росії регулярно закликає компанії та громадян переводити свої активи в рублі або "дружні" валюти, щоб уникнути ризику їхнього блокування або заморожування", - йдеться у статті.

Незважаючи на це, долар досі залишається найпопулярнішою валютою на російському ринку, лише зрідка поступаючись юаню за обсягами операцій в окремі торгові дні, згідно з біржовими даними, зібраними Bloomberg.

Крім того, хоча юань був більш популярним у Росії, контроль за рухом капіталу в Китаї, а також геополітичні побоювання серед світових інвесторів залишаються бар'єром, оскільки Пекін прагне сприяти використанню цієї валюти за кордоном. Згідно з даними МВФ, на кінець минулого року глобальні валютні резерви, розміщені в юанях, становили близько 2,7% від загальної суми, в порівнянні з піковим показником у 2,9% у першому кварталі.

Економічна правда