Кредитні дефолтні свопи США досягли найвищого показника з 2011 року

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Вартість страхування суверенного боргу США зросла до найвищого рівня з 2011 року через побоювання ринку, що уряд може досягти своєї боргової стелі раніше, ніж очікувалося.

Про це пише Reuters.

Спреди на п'ятирічні кредитні дефолтні свопи США розширилися до 51 базисного пункту, свідчать дані S&P Global Market Intelligence. Це більш ніж удвічі більше, ніж на початку року.

Зростання американських 5-річних кредитних дефолтних свопів до максимуму з 2011 року спричинене побоюванням ринку, що уряд може досягти своєї боргової стелі раніше, ніж очікувалося.

Боргова стеля – загальна сума коштів, яку США може "позичити" на виконання чинних державних зобов’язань, наприклад соціальних виплат, зарплат військовим, обслуговування держборгу тощо. Такі кошти не передбачають нових статей витрат. Вони лише дозволяють урядові виконати зобов’язання, що вже існують.

Нагадаємо:

У Конгресі США знову сперечаються про підвищення боргової стелі - суми коштів, яку уряд США може позичити, щоб вчасно оплачувати свої рахунки: на цьому тлі дефолт за боргом країни залишається можливістю, яку не можна ігнорувати.

Міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що США, ймовірно, досягнуть встановленого ліміту боргу в 31,4 трлн доларів 19 січня, що змусить міністерство вжити надзвичайних заходів щодо управління грошовими коштами, які можуть запобігти дефолту до початку червня.