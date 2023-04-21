Невдалий запуск ракети та розчарування від Tesla: статки Маска впали на $13 мільярдів

На тлі невтішних новин одночасно з низки компаній, власником яких є мільярдер Ілон Маск, його статки за добу впали на понад 12,6 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, Tesla Inc. розчарувала інвесторів своїми результатами за перший квартал, в результаті чого акції виробника електрокарів впали на 9,75% в четвер до 162,99 доларів.

Разом із тим експериментальна ракета Starship, розроблена компанією SpaceX, через чотири хвилини після запуску вибухнула над Мексиканською затокою.

В Twitter, як і обіцяв Маск кілька тижнів тому, багато користувачів втратили свої старі сині галочки верифікації за те, що вирішили не платити 8 доларів на місяць.

Падіння акцій Tesla мало найбезпосередніші наслідки для статків Маска. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, вони скоротилися на 12,6 мільярда доларів за день, що стало найбільшим падінням цього року.

Його частка в Tesla, включаючи акції та опціони, становить більшу частину його статків у 163,9 мільярда доларів, хоча SpaceX стала більш важливою, оскільки її оцінка стрімко зростає.

Маск є головним виконавчим директором обох компаній, а також Twitter, соціальної мережі, яку він придбав минулого року.

Він залишається другою найбагатшою людиною у світі після французького магната розкоші Бернара Арно, і цього року його статки зросли на 26,8 мільярда доларів завдяки 32% зростанню акцій Tesla.

Читайте також: Starship вибухнула, але це ще не кінець: як ракета Маска може змінити опанування космосу