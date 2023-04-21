Німецький виробник шин Continental домовився про продаж заводу у РФ – ЗМІ

Німецький виробник шин Continental, який володіє заводом шин у російській Калузі, підписав угоду про продаж своєї частки в торговельній компанії "Контінентал Тайрс Рус" з російською АТ "Промислові активи С8".

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на звітність "Контінентал Тайрс Рус".

Зазначається, що "Контінентал Тайрс Рус" пов'язана з S8 Capital російського бізнесмена Армена Саркісяна, що займається держлотереями.

"Судячи з усього, аналогічну угоду було укладено і щодо заводу шин, зараз обидві очікують схвалення влади. Армена Саркісяна називали партнером співвласника дилера "Авілон" Олександра Варшавського, сам "Авілон" зараз купує калузький завод Volkswagen. Аналітики зазначають, що індустріальний партнер може гарантувати шинному заводу обсяги поставок", - йдеться у статті.

Газета додає, що угоду було підписано в лютому, але на кінець березня, коли було підписано звітність, вимоги щодо закриття угоди не були виконані в повному обсязі.

На початку березня гендиректор Continental Ніколай Сетцер говорив, що продаж активів у РФ, який обговорює компанія, охоплює і завод шин у Калузі (ТОВ "Континентал Калуга").

У російському офісі Continental на запитання про угоду з АТ "Промислові активи С8" і статус угоди лише зазначили, що компанія розглядає різні стратегії щодо своїх російських активів, зокрема й контрольований вихід з ринку.

Нагадаємо:

Німецький виробник шин Continental у березні 2023 року заявив, що знаходиться на просунутій стадії продажу своїх російських активів.

Раніше повідомлялось, що після російського вторгнення в Україну компанія закрила свою фабрику в Калузі, але незабаром була змушена тимчасово її відкрити.

"Наші співробітники та менеджери в Росії зіткнуться із серйозними кримінальними наслідками, якщо ми утримаємося від обслуговування місцевого попиту", – заявляли в компанії.

Економічна правда