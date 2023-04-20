В окупованому Криму планують "націоналізувати" бізнес матері Гетманцева

Російська окупаційна влада Криму має намір "націоналізувати" бізнес матері українського народного депутата Данила Гетманцева,.

Про це заявив спікер російського "парламенту" Криму" Владімір Константінов, пише російське пропагандистське агентство "ТАСС".

"Ми перевіримо відомості про наявність кримської житлоплощі нардепа, подільника Зеленського, з горезвісної фракції "Слуга народу"... І, якщо відомості підтвердяться, поставимо питання про її націоналізацію", - сказав Константинів.

Він стерджує, що майно, яке належить "недружнім Росії особам", буде виявлено, навіть якщо його оформлено на довірених осіб і родичів.

Раніше журналісти Bihus Info виявили, що мати народного депутата, голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева Олена Гетманцева мала бізнес в окупованому Криму після 2014 року.

У матеріалі, зокрема, йдеться, що Дмитро Махаринський - керівник представництва юридичної компанії Гетманцева Jurimex у Криму до 2014 року - веде справи російського клона однієї з фірм Олени Гетманцевої, яка займається орендним бізнесом.

Сам Гетманцев у коментарі журналістам, що приміщення наразі втрачене і повернеться після деокупації Криму.

При цьому він наголошує, що "Юрімекс" не продовжує надвати послуги в окупованому Криму.

"Зараз Юрімекс стверджує, що у них немає проектів в АРК. Дійсно, раніше у нас був юрист безпосередньо в Криму. Але він був звільнений у травні 2014-го, коли ми остаточно вийшли зі всіх проектів в АРК. Я не знаю, чим він зараз займається оскільки відносини після того не підтримувались.

Моя мама дійсно активно займалась бізнесом з початку 90-х. Як справедливо вказано в сюжеті, вона побудувала успішний і досить крупний міжнародний бізнес задовго до початку моєї політичної кар’єри. У неї дійсно були активи в АРК. Але після 2014 року ці активи - просто папка з документами. Доступу до них був втрачений з відомих причин. Після початку окупації ні я, ні моя родина в Криму не були.

Я припускаю, що майно могли "націоналізувати", "переоформити" - я нічому не здивуюсь. Але точно ні я, ні моя родина до цього не має жодного відношення", - додав Гетманцев.

Економічна правда