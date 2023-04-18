Гетманцев обслуговував друга Януковича, а його мати мала бізнес у Криму після окупації – ЗМІ

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев обслуговував родинні компанії друга Януковича та ексголови "Укравтодору" Володимира Демішкана, не задекларував родинну компанію у Франції, а його мати мала бізнес в окупованому Криму після 2014 року.



Про це йдеться у розслідуванні Bihus Info.

Схеми в "Укравтодорі"

Журналісти нагадують, що за часів Януковича одним із осередків "дерибану" бюджетних коштів був "Укравтодор" "на чолі з популярним персонажем антикорупційних розслідувань" Володимиром Демішканом (приятелем Януковича).

"За його головування особливе місце під сонцем УАД отримали компанії "Дор-Строй" і "Юнікобуд", що разом "натендерили" близько 1,5 мільярда. А бувало й таке, що контракти на десятки мільйонів дарувалися взагалі без тендеру. Чому? Бо співзасновницею обох компаній була дружина Демішкана.

Пізніше ці компанії почали переоформлювати та розширювати, створюючи "матрьошки" в Британії та на Кіпрі. Звісно, журналісти вже тоді говорили про корупційні схеми. У 2012 році виявилося, що інтереси двох британських контор представляв особисто Гетманцев. А довіреність йому була видана ще у 2010 році. Також у жовтні 2010 року компанія Гетманцева Jurimex отримала контракт на юридичне обслуговування всього "Укравтодору", - з'ясували журналісти.

Розслідувачі на основі судових реєстрів також встановили, що за документами цей бізнес був хронічно збитковий. "Навіть суд визнав бухгалтерку винною в заниженні податку на прибуток на 7 мільйонів і ще ПДВ на майже 4 мільйони. І це лише за листопад 2012 року", - йдеться у сюжеті.

Після Революції Гідності 2014 року Демішкан утік до РФ та отримав російський паспорт. Натомість директоркою двох британсбких фірм стає майже 90-річна двоюрідна бабуся Гетманцева Валентина Лупандіна.

"У 2015 році вона виводить компанії з "Дор-Строя". Основна частка компанії переходить на українське ТОВ "Трейдінг Північ", записане на юристку Jurimex. Так минає декілька років. За цей час "Дор-Строй" "натендерить" ще 150 мільйонів та вперто не платитиме податки", - підкреслюють журналісти.

Незадекларована компанія у Франції

Приєднавшись до команди Володимира Зеленського у 2019 році, Гетманцев задекларував бізнес матері - Олени Гетманцевої - та її активи - нерухомість і автомобілі. Розслідувачі звертають увагу, що мама нардепа - засновниця одного з найвідоміших в Україні туроператорів TPG.

Зазначається, що TPG указано в декларації Гетманцева. Кіпрську TPG записано на іншу кіпрську компанію - Dunkley Marketing LTD, яка безпосередньо належить матері Гетманцева. Dunkley Marketing LTD у декларації не вказали.

Як з'ясували журналісти, у 2012-2013 роках Dunkley Marketing LTD отримала понад 1 млн євро, від бельгійського офшору, звідки ці кошти в офшору - невідомо. При цьому розслідувачі з'ясували, що приблизно 1 млн євро Dunkley Marketing LTD позичила французькій компанії Олени Гетманцевої.

Сам нардеп розповів розслідувачам, що ця французька компанія, ймовірно, пов'язана з туризмом і здаванням в оренду номерів. За його словами, він не планував приховувати щось від декларування і не вніс цію компанії, оскільки мати не називала цієї фірми для внесення в декларацію.

Бізнес у Криму після 2014 року

Журналісти звертають увагу, що з кінця 2000-х років Jurimex обслуговував готельний комплекс "Ріпаріо" (за радянських часів – ПАТ "Прибережний") під Ялтою. За даними розслідувачів, його власниками стали родичі тодішнього заступника генпрокурора Віктора Кудрявцева і його тестя, екссудді Верховного Суду Віктора Кононенка.



У матеріалі йдеться, що згодом комплекс оформили на британську компанію, сліди якої ведуть на Кіпр - до компанії, яку раніше використовували, щоб приховати родинний сімейний бізнес Демішкана.

Як з'ясували журналісти, пакет акцій отримала Ірина Мельниченко - співвласниця "Ріпаріо" і партнерка Гетманцева. Гетманцев підтвердив розслідувачам, що його юристи вели справи готелю та цілої групи різних бізнесів, так званим "фасадом" яких була Мельниченко.

Jurimex надавала їм цілий спектр послуг, кажуть розслідувачі. А восени 2014 року - після окупації Криму Росією - Мельниченко летить до Москви. Тоді ж у російському реєстрі з'явились компанії-клони українських фірм, на які зареєстрували нерухомість і грошові потоки готельного бізнесу під Ялтою, йдеться у розслідуванні.

Бізнес фактично визнав юрисдикцію РФ і почав сплачувати податки у бюджет РФ. Дві компанії, на яких зареєстровано два будинки й нежитлові приміщення, теж починають сплачувати податки окупантам, міноритарну частку компаній мав Гетманцев, кажуть розслідувачі.



Сам Гетманцев заявив, що Jurimex припинив супроводжувати компанії, які залишилися у Криму. Але, як з'ясували розслідувачі, юридичний супровід "Прибережного" у 2022 році продовжував вести Дмитро Махаринський - керівник представництва Jurimex у Криму до 2014 року.

Також у матеріалі йдеться, що Махаринський веде справи російського клона однієї з фірм Олени Гетманцевої, яка займається орендним бізнесом.

Сам Гетманцев у коментарі журналістам, що приміщення наразі втрачене і повернеться після деокупації Криму.

Водночас компанія має свою фірму-клона, яка зареєстрована у тому ж приміщенні і директор якої - Махаринський. До 2016 року клон висів на кіпрській Dunkley marketing LTD зі структури туристичного бізнесу матері Гетманцева, резюмували журналісти.

Реакція Гетманцева

Після виходу матеріалу нардеп прокоментував розслідування у себе в Telegram.

"Журналісти зробили сюжет про події більш ніж 10-річної давнини, тобто задовго до оцієї всієї політики. Події, які стосувались не мене безпосередньо - частково клієнтів, яких вела юридична фірма, в якій я тоді працював.

Частково бізнесу моєї мами, яким я, звісно, не займався. Частково бізнесу клієнтів, до якого я навіть найменшого відношення не мав", - написав Гетманцев.

Коментуючи факти про співпрацю з "Укравтодором", він заявив, що "наша фірма Юрімекс дійсно намагалась увійти в коло компаній, які співпрацювали з Укравтодором".

"Ми вважали, що у нас є належна фахова експертиза, але не було достатньо напрацьованих проектів, які можна було б вкласти в портфоліо для підтвердження нашого досвіду. Тому ми відверто демпінгували щоб отримати якісь проекти. Деякі проекти, типу розробки Дорожнього кодексу України, ми робили взагалі без чітких зобов’язань з оплати. В результаті, власне, так і сталось, і оплату за ці роботи ми не отримали.

Враховуючи такий стан справ та публічний резонанс з деякими діями клієнта, ми врешті-решт самостійно вийшли з цього проекту. Я попросив Юрімекс, щоб надали цифри. Вони кажуть, що за декілька років співпраці загальна сума яку отримала компанія, становила лише 407 тисячі гривень", - стверджує нардеп.

При цьому він наголошує, що "Юрімекс" не продовжує надвати послуги в окупованому Криму.

"Зараз Юрімекс стверджує, що у них немає проектів в АРК. Дійсно, раніше у нас був юрист безпосередньо в Криму. Але він був звільнений у травні 2014-го, коли ми остаточно вийшли зі всіх проектів в АРК. Я не знаю, чим він зараз займається оскільки відносини після того не підтримувались.

Моя мама дійсно активно займалась бізнесом з початку 90-х. Як справедливо вказано в сюжеті, вона побудувала успішний і досить крупний міжнародний бізнес задовго до початку моєї політичної кар’єри. У неї дійсно були активи в АРК. Але після 2014 року ці активи - просто папка з документами. Доступу до них був втрачений з відомих причин. Після початку окупації ні я, ні моя родина в Криму не були.

Я припускаю, що майно могли "націоналізувати", "переоформити" - я нічому не здивуюсь. Але точно ні я, ні моя родина до цього не має жодного відношення", - додав Гетманцев.

Коментуючи факти про ймовірне недеккларування компанії матері, депутат заявив, що не веде з нею спільне господарство, "тому в цілому мав повне право не відображати її у декларації, як до речі, мені радили юристи".

"Але як чесний політик вважав необхідним добровільно вказати те, що знав. І дякую, про це також вказано в сюжеті.

Друге,- я відобразив всі активи моєї матері, які були мені відомі, або відомості про які я зумів знайти. У мене не було жодного сенсу приймати рішення декларувати майно моєї матері, але при цьому свідомо не вказувати якісь з її активів", - резюмував він.

Економічна правда