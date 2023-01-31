Східні країни ЄС просять блок по допомогу через надлишок зерна з України

Східні країни Євросоюзу попросили блок про заходи підтримки через надлишок зерна з України, яке витісняє місцевих виробників.

Про це повідомляє Bloomberg за підсумками зустрічі міністрів сільського господарства блоку.

Група з шести східноєвропейських країн, зокрема – Польща, просить про заходи для зменшення надлишку пропозиції зерна, адже українське зерно конкурує з виробниками на ринках сусідніх країн, і таким чином скорочує попит на місцеву продукцію.

Країни просять про компенсації своїм фермерам та про запровадження ізольованих транзитних шляхів, щоб українське зерно та інші продукти могли одразу потрапляти до третіх країн та не спричиняти перебоїв у ЄС.

"Я поінформував міністрів про проблеми, з якими стикаються фермери в сусідніх країнах з імпортом українського зерна, яке мало бути відправлене до Західної Європи та Африки", - заявив міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик. "Частина зерна залишається в сусідніх країнах, що спричиняє проблеми для місцевих фермерів, які не можуть продати власне зерно".

Експорт кукурудзи з України до Польщі з січня по листопад минулого року зріс до 1,6 млн тонн, що на понад 25 000% більше, ніж за відповідний період 2021 року, зазначається у документі з зустрічі. Експорт до Угорщини підскочив до понад 900 тисяч тонн з 5 тисяч тонн, а до Болгарії - до 16, 7 тисячі тонн з 361 тонни.

"Ми готові і надалі допомагати Україні, шляху назад немає", - сказав Ковальчик. "Але ми хочемо, щоб до вирішення цієї проблеми був залучений весь ЄС".