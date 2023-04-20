Міністр: Румунія не закриватиме транзит українського зерна. Цим маршрутом іде 80% експорту суходолом
Румунія не блокуватиме транзит української сільськогосподарської продукції до румунських портів.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський за підсумками зустрічі з міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Петре Дая.
Зазначається, що інші питання транзиту та імпорту української агропродукції сторони домовились обговорити під час зустрічі в Бухаресті 21 квітня.
За даними Мінагрополітики, суходолом майже 80% української продукції транспортується транзитом саме через Румунію, на другому місці Польща – 10%.
Сольський нагадав, що транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20 на 21 квітня 2023 року. Обсяги транзитних товарів через цю країну, Угорщину та Словаччину не обмежуються. Проте, до транзиту своєю територією Польща буде застосовувати додатковий контроль.
Нагадуємо:
Фермери у сусідніх з Україною країнах почали скаржитися, що українське зерно фізично "витісняє" їхнє власне на дорогах, залізниці, у портах та на внутрішньому ринку.
Шість країн ЄС попросили блок допомогти зменшити надлишок зерна на ринку, та заявили, що українське зерно конкурує з їхніми виробниками і скорочує попит на місцеву продукцію.
Також фермери зі східних країн ЄС заявляють, що українське зерно знижує внутрішні ціни на ринку, і фермери втрачають свої прибутки.
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Економічна правда