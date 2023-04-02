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Bolt самостійно покриє витрати на "податок на Google", щоб зберегти ціну для користувачів

Неділя, 2 квітня 2023, 18:00 - Економічна правда
 
getty images

Сервіс таксі Bolt самостійно покриє витрати на сплату податку на додану вартість з операцій з надання електронних послуг ("податку на Google"), щоб зберегти ціну для користувачів. 

Про це ЕП розповів керівник напрямку райд-хейлінґу компанії Bolt в Україні Сергій Павлик. 

Відповідно до "податку на Google" нерезиденти, що надають фізособам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, повинні сплачувати податок за ставкою 20%. 

За словами Сергія Павлика, найгірше, що очікувалось – це додаткове зростання ціни для користувачів застосунку Bolt. Проте сервіс таксі візьме на себе зобов’язання з покриття 20% податку. 

Це означає, що ані для водіїв, ані для користувачів ціну не буде змінено. 

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що у лютому - березні 2023 року такі компанії, як Uber і Bolt стали платниками цього податку.

Нагадаємо:

У лютому - березні 2023 року сервіси замовлення таксі Uber та Bolt стали платниками податку на додану вартість з операцій з надання електронних послуг ("податку на Google").

Bolt податки
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