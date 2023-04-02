Внаслідок обстрілів зупинилась ТЕС – ДТЕК
Неділя, 2 квітня 2023, 17:25 -
Внаслідок ворожого обстрілу 2 квітня вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго".
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Через атаку було пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії", – йдеться в повідомленні.
В ДТЕК додають, що після закінчення обстрілу енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.
Зазначається, що з початку енергетичного терору ТЕС ДТЕК були атаковані вже 30 разів. Через це загинуло 3 енергетики ДТЕК, а 28 було поранено.
Нагадаємо:
Прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів ДТЕК унаслідок атак РФ наближаються до 6 млрд грн.
Економічна правда.