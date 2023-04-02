"МГУ" не розкриває ключову інформацію – у тому числі про те, хто очолює компанію

"Магістральні газопроводи України" ("МГУ") не розкривають ключову інформацію з корпоративного управління: зокрема, "МГУ" не оприлюднила дані про відставку голови наглядово ради Уберт Беттонвіль та не розкрила інформацію про зміну в.о. гендиректора.

Про це йдеться у щотижневому дайджесті аналітиків SOE Weekly для ЕП.

Аналітики звернули увагу, що відставка Уберт Беттонвіль, колишньої голови наглядової ради "МГУ", про яку повідомлялось раніше, мала би уже набути чинності.

Згідно з українським законодавством, заява про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства подається щонайменше за два тижні. Якщо Беттонвіль подала заяву 6 березня, як повідомляють ЗМІ, то її відставка мала набути чинності 20 березня або пізніше, йдеться у дайджесті.

Згідно з україномовною версією веб-сайту "МГУ", Беттонвіль більше не значиться як член наглядової ради, а головою ради зазначено Яна Чадама. На англомовній версії веб-сайту Беттонвілль також більше не значиться як член наглядової ради, але там не було вказано, хто є головою, зауважують аналітики.

З цього вони роблять висновок, що повноваження Беттонвіль було припинено, а головування у наглядовій раді перейшло до Чадама.

При цьому, відповідно до законодавства, "МГУ" зобов'язане публічно розкривати певну інформацію як акціонерне товариство, емітент цінних паперів та держпідприємство.

"Зокрема, відповідно до Положення про розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), "МГУ" має розкривати особливу інформацію, включаючи інформацію про зміну складу посадових осіб товариства, у т.ч. інформацію щодо призначення/звільнення у наглядовій раді та виконавчому органі.

Така інформація повинна розкриватися через веб-сайт компанії та інформаційну базу даних НКЦПФР (такі як Stockmarket та SMIDA).

Однак, "МГУ" не оприлюднило інформацію про відставку Беттонвіль: ця інформація відсутня як на сайті компанії, так і в інформаційній базі даних НКЦПФР. Останні розкриття інформації "МГУ" в SMIDA та на сайті компанії датуються листопадом 2021 року", - підкреслюють аналітики.

Крім того, вони звернули увагу, що "МГУ" також не розкрила інформацію про зміну в.о. генерального директора - згідно з попереднім інтерв'ю Беттонвіль, близько місяця тому Олександра Лісніченка на цій посаді замінив Денис Фудашкін.

Інформація про в.о. генерального директора відсутня навіть на українській версії сайту "МГУ". У розділі "Менеджмент" на сайті "МГУ" згадується лише в.о. головного бухгалтера Світлана Письменна. На англомовній версії сайту розділ "Менеджмент" взагалі відсутній.

За даними SMIDA, в.о. гендиректора є Валерій Ноздрін, якого було призначено на цю посаду при створенні "МГУ" у 2017 році.

"Вільний доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) під час дії воєнного стану закрито. За даними приватних агрегаторів, зокрема "Опендатабот" та "YouControl", які спираються на інформацію з ЄДР, керівником "МГУ" є Денис Фудашкін", - йдеться у дайджесті.

Крім того, "МГУ" також має оприлюднювати звіти про винагороду наглядової ради та виконавчого органу, як того вимагає законодавство, що застосовується до акціонерних товариств та до держпідприємств.

Згідно з веб-сайтом компанії, "МГУ" опублікувало лише один звіт про винагороду у 2018 році на виконання вимог законодавства про акціонерні товариства, але відтоді цих звітів більше не публікувало, підкреслили аналітики.

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Економічна правда