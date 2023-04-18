Близько 2 тисяч компаній хочуть вийти з РФ, на розгляд їхніх заявок потрібно 8 років

Наразі близько 2 тисяч іноземних компаній подали заяви про вихід з російського ринку для схвалення регулятором, але лише для розгляду заявок знадобиться щонайменше 8 років.

Про це йдеться у моніторингу KSE Institute у рамках проєкту "Самосанкції".

Віднедавна кожна західна компанія, яка хоче вийти з ринку Росії і продати свої активи, зобов'язана зробити прямий внесок в бюджет держави-агресора. До березня компанії, які виходили з Росії, могли обирати між "добровільним внеском" до бюджету Росії, який становив 10% від вартості продажу, або погодитися на відстрочку платежу від продажу на кілька років.

Наразі приблизно 2 тисячі заявок про вихід з російського ринку чекають на схвалення, але лише щоб розглянути їх всі, знадобиться щонайменше 8 років, порахували аналітики.

Згідно з даними моніторингу, 213 міжнародних компаній (6,7% від загального числа) вже повністю залишили ринок Росії. Вони забезпечували щонайменше 331,5 тис. робочих місць, а річний дохід становив 47,6 млрд дол. У 2021 році вони сплатили 3,3 млрд дол податків в російський бюджет.

Також лише 15,7% іноземних компаній, які мали відкриті локальні компанії і отримували виручку в Росії, повністю згорнули діяльність та остаточно покинули ринок РФ. Ще 28% – вичікують, а 23,8% компаній з іноземними інвестиціями продовжують працювати на ринку агресора без обмежень.

Ще 32,5% оголосили про плани згорнути діяльність і вийти з РФ найближчим часом.