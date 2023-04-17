Перехід до більшої гнучкості курсу не є питанням найближчої перспективи – голова НБУ

НБУ своєчасно виконає структурний маяк програми співпраці з МВФ, розробивши до кінця червня 2023 року стратегію валютної лібералізації та поступової відмови від адмінобмежень, але реальний перехід до неї наразі не є питанням найближчої перспе"ктиви.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Сьогодні ринок балансується виключно за рахунок присутності Національного банку, проблема безпрецедентних залишків на поточних рахунках залишається актуальною.

Ми над цим працюємо, бачимо зрушення, але про результати говорити рано. Відповідно перехід до більшої гнучкості в цьому аспекті не є питанням найближчої перспективи", - зазначив Пишний.

За його словами, у роботі над стратегією лібералізації Нацбанк свідомо не говорить, коли відбудеться перегляд.

"Не дата визначає відмову від адміністративних обмежень, усе залежить від формування необхідних передумов. І в цьому питанні ми відкрито спілкуємося, які саме передумови дають можливість говорити про запровадження плаваючого курсу і повернення до вільного руху капіталу", - додав він.

Пишний уточнив, що ці передумови передбачають зв'язування виниклого нині профіциту ліквідності, який нерівномірно розподілений і переважно перебуває на рахунках до запитання.

"Під час переходу до поступового зменшення адміністративних обмежень, а також перед запровадженням елементів гнучкого курсу ми маємо розуміти, що цей навіс ліквідності не підвісить курсову стабільність", - резюмував він.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.

Серед них, зокрема, - розробити стратегію повернення до плаваючого обмінного курсу, послаблення валютного контролю та переходу до інфляційного таргетування (кінець червня).

Економічна правда