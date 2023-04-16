У Фінляндії запустили найбільший в Європі ядерний реактор

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Фінська компанія Teollisuuden Voima запустила найбільший в Європі атомний реактор "Олкілуото 3", щоб посилити енергетичну безпеку в регіоні після припинення Росією постачання газу та електроенергії.

Про це пише Reuters.

За словами представників оператора реактора, блок задовольнятиме близько 14% попиту на електроенергію у Фінляндії, зменшуючи потребу в імпорті зі Швеції та Норвегії.

Також очікується, що новий реактор працюватиме щонайменше 60 років. Будівництво реактора потужністю 1,6 гігават (ГВт), першої нової атомної електростанції у Фінляндії за більш ніж чотири десятиліття і першої в Європі за 16 років, розпочалося у 2005 році. Спочатку планувалося, що станція буде відкрита через чотири роки, але виникли технічні проблеми.

Генеральний директор TVO Ярмо Танхуа зазначила, що Виробництво електроенергії на "Олкілуото 3" стабілізує ціни на електроенергію і відіграє важливу роль у "зеленому" переході Фінляндії.

Нагадаємо:

Міністерства економіки та зайнятості Фінляндії розглядає можливість продовження на 20 років терміну експлуатації атомної електростанції Loviisa компанії Fortum.