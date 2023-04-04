Експорт агропродукції в березні став рекордним з початку війни

У березні Україна експортувала 7,8 мільйона тонн агропродукції, що на 12% більше за показник лютого та є рекордом з початку великої війни.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу з посиланням на дані Держмитслужби.

В УКАБ підкреслили, що 51% експорту в минулому місяці було здійснено за допомогою роботи "зернового коридору", решта – альтернативними експортними маршрутами.

"Однак обов’язково потрібно врахувати, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон", - додають експерти.

Структура експорту продукції аграрно-промислового комплексу виглядала так:

зернові культури - 5,7 млн т (кукурудза - 67%, пшениця - 29%, ячмінь - 4%). Зростання до показника минулого місяця: 10%;

олійні культур – 683,1 тис. т (соя – 61%, насіння соняшнику – 29% та ріпаку – 9%). Зростання: 23%.

рослинні олії – 556,2 тис. т (соняшникова олія - 94%, соєва - 5%). Зростання: 28%.

макухи після вилучення рослинних олій – 454,7 тис. т (соняшникова - 83%, соєва - 17%). Зростання: 10%.

УКАБ

Важливою новиною щодо українського експорту в березні 2023 року стало продовження дії "зернового коридору". Його робота дає надії українським аграріям реалізувати залишки продукції врожаю 2022 року та отримати кошти для продовження своєї господарської діяльності, починаючи з весняної посівної.

"Наразі основна проблема, що залишається, це великий розрив між світовою ціною та ціною на українському ринку на основні сільськогосподарські культури. Зменшення цього розриву допомогло б отримати кошти для повноцінного використання добрив, засобів захисту рослин тощо, що цього року будуть використовуватися по мінімуму через обмеженість фінансових ресурсів у аграріїв", - додають в УКАБ.

Економічна правда