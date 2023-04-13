Фундація Баффета допомагатиме з розмінуванням в Україні

Мінекономіки та Фундація Баффета домовилися про співпрацю в частині гуманітарного розмінування земель, зокрема, щодо закупівлі машини для розмінування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки за підсумками зустрічі першої віцепрем’єр-міністерки економіки Юлії Свириденко та мільярдера Говарда Баффета.

Міністерство повідомило, що домовилося про участь команди Говарда Баффета в довгостроковому проєкті з гуманітарного розмінування земель.

"Фундація Баффета має в цьому досвід, адже багато років веде подібні проєкти в Колумбії. Також він пообіцяв, що буде системно допомагати українському агробізнесу позбутись наслідків російської агресії", – зазначила Свириденко.

В рамках співпраці Баффет пообіцяв провести закупівлі машин для розмінування, а також задіяти в цьому процесі спеціальні дрони для розмінування. За словами Свириденко, уряд зараз займається напрацюванням методології і масштабуванням застосування дронів, аби проводити розмінування швидше.

Крім того, заявила вона, Баффет "задіє свої контакти та можливості", аби запросити інвесторів до гуманітарного розмінування в Україні.

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Нагадуємо:

У червні торік президент Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом та філантропом Говардом Баффетом і запросив його до низки проєктів з відновлення України, зокрема – з відновлення систем іригації на Одещині, підтримки біженців, розмінування та реформи шкільного харчування.

Для проведення гуманітарного розмінування Україна потребує 37,4 млрд доларів, з яких понад 397 млн доларів – лише цьогоріч.

Внаслідок бойових дій понад 5 млн га, або 50 тис км2, сільськогосподарських земель наразі непридатні до використання через мінування, забруднення вибухонебезпечними залишками чи бойові дії, що тривають.

Раніше уряд затвердив план заходів із розмінування сільськогосподарських земель для сівби та визначив пріоритетні регіони для цього. В першу чергу зусилля будуть спрямовані на малозабруднені землі з багаторічними насадженнями, чи заплановані під посів овочевих та баштанних культур.