Світові ціни на продукти попри падіння залишаються високими для споживачів - МВФ

Світові ціни на продовольство, які після різкого підвищення через війну Росії проти України та на тлі наслідків пандемії, знижуються, але залишаються високими для внутрішнього споживача.

Про це йдеться в огляді МВФ "Бюджетний вісник", який презентував у середу директор фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.

"Війна в Україні посилила ціновий тиск на світових ринках продовольчих товарів в умовах й без того стрімкого зростання цін на товари та різкого зростання інфляції через відновлення попиту та збої в ланцюжках поставок", - зазначили в Фонді.

Попри те, що світові ціни на продукти знизились порівняно з піковими рівнями середини 2022 року, внутрішні ціни продовжують зростати, а ризики для виробництва продуктів харчування надалі загрожуватимуть стабільності цін на продовольство в 2023 році.

Крім цього, в умовах продовження війни відчуватиметься негативний вплив на виробництво зернових та надмірно високі витрати на добрива.

Нагадуємо:

У березні світові ціни на продовольство знижувались дванадцятий місяць поспіль - індекс цін ФАО становив 126,9, що на 2,1% меншу лютого та на 20,5% менше березня торік.