Deutsche Bank закриє ІТ-центри в Росії та звільнить 500 працівників - FT

Deutsche Bank згортає центри програмного забезпечення, що залишилися в Москві та Санкт-Петербурзі та планує звільнити 500 працівників.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Близько 500 співробітникам IT-центрів, які все ще залишаються в Росії, запропонують звільнитися протягом пів року з виплатою вихідної допомоги.

Джерела видання стверджують, що Deutsche Bank ще не ухвалив рішення про офіційне закриття російського IT-підрозділу, але серед співробітників це питання вважають вирішеним.

"Ми продовжуємо знижувати ризики в Російському технологічному центрі та розширили набір опцій для співробітників, включаючи звільнення за згодою сторін поряд із релокацією та продовженням роботи на платформі. Процес іде у повній відповідності до російського законодавства", - прокоментували в банку.

Незадовго до вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, близько 1500 або чверть усіх IT-спеціалістів інвестиційного банку працювали або в Москві, або в Санкт-Петербурзі.

Згодом німецька група запропонувала всім своїм співробітникам у Росії можливість переїхати на роботу до Німеччини.

У червні стало відомо, що Deutsche Bank релокував кілька сотень висококваліфікованих розробників програмного забезпечення та їхні родини із Росії до Берліна.

Ті, хто залишився в Росії, були відрізані від прямого доступу до будь-яких ІТ-систем Deutsche Bank, їх головним завданням називали "передачу знань" колегам за межами Росії.

Оскільки цей процес наближається до завершення, і враховуючи санкції Заходу проти програмного забезпечення в РФ, банк хоче звільнити персонал, який залишився в Росії, протягом найближчих шести місяців.

Економічна правда