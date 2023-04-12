Twitter перестав бути самостійною компанію та увійшов в структуру X Corp. Маска

Американська X Corp. Ілона Маска поглинула сервіс мікроблогів Twitter - соцмережі уже не є самостійною компанією.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на судові документи.

Інформація стала відома завдяки позову активістки Лори Лумер до Twitter і колишнього гендиректора компанії Джека Дорсі. У відповідь юристи, які представляли інтереси відповідачів, повідомили, що "Twitter Inc. більше не існує".

Компанії X Corp. та материнська X Holdings Corp. були зареєстровані в березні в штаті Невада.

"У корпоративному світі вважається, що якщо ви реєструєте компанію в Неваді, це означає, що ви хочете мати менше фідуціарних зобов'язань. Інвесторам складніше засудити топменеджерів і директорів невадської компанії за порушення фідуціарних зобов'язань", - пояснила заступниця декана юридичного факультету університету Тулейна Енн Ліптон.

Аналітик Bloomberg Intelligence Мандіп Сінгх припускає, що можливо, Маск створює материнську структуру, схожу на Alphabet, до якої ввійдуть усі його компанії.

Нагадуємо:

Мільярдер і власник Twitter Ілон Маск заявив у середу, що соціальна мережа "майже беззбиткова", оскільки більшість її рекламодавців повернулися, а агресивні зусилля зі скорочення витрат почали приносити свої плоди після масових звільнень.