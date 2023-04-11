У "Новій пошті" уточнили графік роботи на Великдень

Оператор експрес-доставки "Нова пошта" на Великдень 16 квітня та в понеділок 17 квітня працюватиме без скорочень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Відділення "Нової пошти" працюватимуть за своїм звичайним графіком, без скорочень", - йдеться в повідомленні.

Забирання посилок за адресою, кур'єрська доставка на адресу та поштомати також працюватимуть без змін, за звичайним графіком.

Нагадуємо:

Українська логістична компанія "Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі: на початок квітня працюють 30 відділень Nova Post у 18 польських містах.