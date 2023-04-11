Справу колишнього власника "Дельта Банку" направили до суду

Прокуратура скерувала до суду дві справи стосовно колишнього власника ПАТ "Дельта Банк", якого підозрюють у заволодіння чужим майном та ухилення від сплати податків у розмірі понад 33 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що протягом 2012-2013 років обвинувачений, який займав посаду голови наглядової ради ПАТ "Дельта Банк", за участі інших посадовців банку організував протиправне укладання з підконтрольною юридичною особою договору кредитної лінії та додаткових угод до нього.

Внаслідок цього банк втратив активи на загальну суму близько 897 млн грн.

Голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства, які є співучасниками, оголошені в розшук.

Крім цього, в податковій звітності за 2015 рік обвинувачений не відобразив власний прибуток в сумі 153 млн грн, одержаний від іноземної компанії внаслідок договірних відносин. Відповідно, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військовий збір в загальній сумі понад 33 млн грн.

Досудове розслідування щодо інших фактів, які стали причиною банкрутства банку триває, його здійснює Головне слідче управлінням Нацполіції.

Економічна правда