"Армія відновлення" вже налічує 8,5 тисячі безробітних

До "Армії відновлення" вже залучили 8,5 тисячі безробітних, за виконання робіт учасникам проєкту вже виплатили майже 56 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Проєкт, спрямований на залучення людей, що тимчасово втратили роботу, до виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни, набирає популярності.

Як повідомила перша віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко, на сьогодні він реалізується вже у 13 областях, на днях долучились Дніпропетровська та Львівська області.

"До виконання суспільно корисних робіт лише з початку цього року було залучено 4900 людей, які були безробітними, а загалом з часу старту проекту залучено 8,5 тисяч осіб. Вони отримують від держави оплату за роботу щонайменше 6700 грн, що є більшим, ніж середній розмір допомоги з безробіття. За виконання робіт держава виплатила учасникам "Армії відновлення" вже майже 56 млн грн", - зазначила вона.

Лідерами за кількістю залучених безробітних до виконання суспільно корисних робіт є такі області:

Полтавська - залучено 2 621 особа;

Донецька - 1350 осіб;

Київська - 1193 особи.

Найчастіше людей залучають до будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг в Пунктах незламності, розбору завалів та відновлення житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій, тощо.

На 2023 рік в бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на організацію суспільно корисних робіт передбачено 104 млн грн.

З безробітними укладають строкові трудові договори на період виконання зазначених робіт, оплата складає щонайменше 6700 грн і може дофінансовуватись з місцевих бюджетів чи за рахунок замовників таких робіт.

Економічна правда