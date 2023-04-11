Три колишні топменеджери подали до суду на Twitter через неоплачені рахунки

Колишній генеральний директор Twitter Параг Агравал та двоє інших колишніх керівників подали до суду на компанію за те, що вона не покрила понад $1 млн особистих судових витрат, у тому числі пов'язаних із розслідуванням, проведеним Мін'юстом США.

Про це пише Financial Times.

Агравал, колишній головний юрисконсульт Twitter Віджая Гадде та колишній фінансовий директор Нед Сігал були звільнені Маском, коли він придбав платформу за 44 млрд доларів у жовтні.

Вони стверджують, що компанія "відмовилася визнавати свої зобов'язання і оплачувати будь-які рахунки" після того, як вони особисто понесли "значні витрати", реагуючи на судові позови і розслідування, пов'язані з їхніми колишніми посадами.

Згідно з документами, поданими до суду штату Делавер, Міністерство юстиції зв'язалося з адвокатами Агравала і Сігала "щодо певних розслідувань, пов'язаних з компанією".

Незрозуміло, з чим були пов'язані ці розслідування і чи тривають вони досі. Мін'юст не відразу відповів на запит газети про коментар.

У позові стверджується, що Агравал і Сігал також понесли судові витрати у зв'язку із запитами Комісії з цінних паперів і бірж США у 2022 році. Комісія з цінних паперів і бірж США розслідує, чи порушив Ілон Маск законодавство про цінні папери, не надавши своєчасної інформації, коли він придбав 9,2% акцій компанії на початку минулого року.

Компанії часто покривають судові витрати керівників, пов'язані з їхнім службовим становищем.

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Економічна правда