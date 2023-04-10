В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку

Знищений літак АН-225 "Мрія" фото Дмитра ларіна, уп

Керівництво "Антонова" очікує, що друга "Мрія" зможе щороку приносити 30 млн дол прибутку та окупиться за 15 років.

Про це йдеться у статті ЕП.

Зараз на конструювання нової "Мрії" підприємство витрачає свої обігові кошти, і конструкторські роботи щодо літака коштують сотні тисяч доларів, якщо рахувати із зарплатами працівників.

Та зрештою, керівництво "Антонова" вірить, що нова "Мрія" зможе приносити щороку мінімум 30 млн дол прибутку та окупиться за 15 років.

Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення Росії весь авіапарк компанії з восьми літаків "Авіаліній Антонова" приносив 30 млн дол на рік.

Сама ж "Мрія" нечасто знаходила замовників на винятково великі перевезення у 200 тонн вантажу, і могла зробити два-три рейси на тиждень, після чого місяць чекати наступних.

Нове керівництво "Антонова", натомість, вважає, що зможе знайти клієнтів і збільшити рентабельність нової "Мрії".

"Нам уже вдалося збільшити прибутковість наших Ан-124 "Руслан" удвічі у валюті. Цього вдалося досягти завдяки зменшенню витрат та збільшенню тарифів. Минуле керівництво витрачало на пальне, обслуговування, стоянки, харчування та послуги значно більше грошей, ніж ми зараз", – зазначив заступник гендиректора ДП "Антонов" Віктор Авдєєв..

Вартість нового Ан-225 попередньо оцінюють 500 млн дол, але в майбутньому вона буде коригуватися. Остаточна сума будівництва нової "Мрії" буде відома, коли розберуть зруйнований літак і проведуть перші наземні випробування.

Читайте більше в статті: Війна та корупція на "Антонові". Чи зможе Україна колись відновити будівництво літаків?

Нагадуємо:

У перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Внаслідок боїв було також знищено Ан-74 та Ан-26. Пошкоджено ще п'ять: Ан-12, Ан-22 "Антей", Ан-28, Ан-132D та Ан-124 "Руслан".