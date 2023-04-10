Норвегія пропонує гранти релокованим українським підприємствам: умови
Понеділок, 10 квітня 2023, 11:00 -
Норвезька рада в справах біженців започаткувала програму підтримки українського бізнесу, який переїхав з території ведення активних бойових дій на Львівщину або Тернопільщину.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Заявки на отримання гранту приймаються до 20 квітня. Бізнес має відповідати таким умовам:
- має потенціал для створення нових робочих місць;
- діяльність бізнесу позитивно впливатиме на розвиток громади, в яку його переміщено.
Заповнити анкету на участь у конкурсі можна за посиланням.
"Якщо бізнес сімейний, то заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї", – додали в Мінреінтеграції.
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