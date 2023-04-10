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Норвегія пропонує гранти релокованим українським підприємствам: умови

Понеділок, 10 квітня 2023, 11:00 - Анастасія Жарикова

Норвезька рада в справах біженців започаткувала програму підтримки українського бізнесу, який переїхав з території ведення активних бойових дій на Львівщину або Тернопільщину.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Заявки на отримання гранту приймаються до 20 квітня. Бізнес має відповідати таким умовам:

  • має потенціал для створення нових робочих місць;
  • діяльність бізнесу позитивно впливатиме на розвиток громади, в яку його переміщено.

Заповнити анкету на участь у конкурсі можна за посиланням. 

"Якщо бізнес сімейний, то заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї", – додали в Мінреінтеграції.

Нагадуємо:

Корпорація Google торік у рамках фонду підтримки стартапів в Україні вдвічі збільшила фінансування українських компаній, виділивши 10 мільйонів доларів.

бізнес війна Норвегія
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Економічна правда
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