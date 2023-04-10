Норвегія пропонує гранти релокованим українським підприємствам: умови

Норвезька рада в справах біженців започаткувала програму підтримки українського бізнесу, який переїхав з території ведення активних бойових дій на Львівщину або Тернопільщину.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Заявки на отримання гранту приймаються до 20 квітня. Бізнес має відповідати таким умовам:

має потенціал для створення нових робочих місць;

діяльність бізнесу позитивно впливатиме на розвиток громади, в яку його переміщено.

Заповнити анкету на участь у конкурсі можна за посиланням.

"Якщо бізнес сімейний, то заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї", – додали в Мінреінтеграції.

Нагадуємо:

Корпорація Google торік у рамках фонду підтримки стартапів в Україні вдвічі збільшила фінансування українських компаній, виділивши 10 мільйонів доларів.