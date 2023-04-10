Ціни на нафту стабілізувались: інвестори зважували перспективу скорочення поставок

Ціни на нафту майже не змінилися в понеділок, оскільки інвестори зважували перспективу скорочення поставок з боку виробників ОПЕК+ з травня на тлі побоювань щодо ослаблення глобального зростання, яке може знизити попит на паливо.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 7 центів до 85,05 доларів за барель до 06:30 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 80,67 доларів за барель, що на 3 центи нижче.

Минулого тижня обидва контракти зростали третій тиждень поспіль, повернувшись до рівнів, які востаннє спостерігалися в листопаді, після того, як в ОПЕК+ здивували інвесторів, оголосивши про подальше скорочення видобутку, яке почнеться в травні.

Причини

Група, відома як ОПЕК+, скорочуватиме поставки переважно сірчистої нафти з країн Близького Сходу на чолі з Саудівською Аравією.

Після цієї заяви найбільший світовий експортер нафти підвищив травневі ціни на нафту для термінових клієнтів в Азії та США. Державний нафтовий гігант Saudi Aramco також повідомив кількох азійських клієнтів, що вони отримають повні обсяги контрактів у травні, незважаючи на скорочення видобутку.

Окремо інвестори спостерігають за ходом переговорів між Іраком і Курдистаном щодо відновлення експорту нафти з півночі, що може привести до збільшення обсягів кислої нафти на світовому ринку.

Згідно зі звітом Baker Hughes Co, опублікованим у четвер, кількість нафтових бурових установок у США впала на дві одиниці до 590 минулого тижня, а газових - на дві одиниці до 158, що свідчить про те, що видобуток нафти в США не зростатиме в найближчій перспективі.

На світових фінансових ринках звіт по інфляції в США, який буде опублікований цього тижня, може допомогти інвесторам оцінити короткострокову траєкторію процентних ставок.

Незважаючи на очікування, що Федеральна резервна система може уповільнити підвищення ставок через нещодавню банківську кризу, вартість запозичень все ще може зрости, якщо інфляція залишиться сильною, кажуть аналітики.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія через державну Saudi Aramco поставить у травні повний обсяг нафти кільком північноазіатським покупцям попри обіцянку скоротити видобуток на 500 000 барелів на добу в рамках рішення ОПЕК+.

Економічна правда