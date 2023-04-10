Саудівська Аравія збереже рівень поставок нафти в Азію попри рішення ОПЕК – ЗМІ

Саудівська Аравія через державну Saudi Aramco поставить у травні повний обсяг нафти кільком північноазіатським покупцям попри обіцянку скоротити видобуток на 500 000 барелів на добу в рамках рішення ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на декілька поінформованих джерел.

Раніше Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) оголосила про додаткове скорочення видобутку на 1,16 млн барелів на добу (б/д) з травня до кінця року.

Інвестори уважно стежили за щомісячним розподілом Saudi Aramco як за показником того, чи може заплановане скорочення видобутку призвести до скорочення поставок в Азію – на найбільший у світі ринок імпорту нафти.

Ринок слідкує за тим, чи вплине додаткове добровільне скорочення видобутку на пропозицію нафти, чи рішення зумовлене лише тим, щоб підвищити ціни на нафту, повідомило джерело агентства на азійському нафтопереробному заводі.

Деякі інвестори налаштовані оптимістично щодо відновлення попиту на нафту в Китаї і очікують, що пропозиція на світовому ринку скоротиться у другій половині року і підштовхне ціни до рівня 100 доларів за барель.

Національна нафтова компанія Абу-Дабі, нафтовий гігант з Об'єднаних Арабських Еміратів, також повідомила щонайменше трьом покупцям в Азії про те, що поставить повний контрактний обсяг нафти в червні, зазначили джерела агентства.

ОАЕ планують скоротити видобуток нафти на 144 тис барелів на добу з травня в рамках скорочення видобутку ОПЕК+.

Нагадуємо:

Ціни на нафту стрімко зросли після того, як ОПЕК+ раптово оголосила про скорочення видобутку нафти, що загрожує новим інфляційним поштовхом у світовій економіці.

Саудівська Аравія та ряд інших країн, які входять до ОПЕК+, 2 квітня оголосили про подальше скорочення видобутку нафти приблизно на 1,16 млн барелів на добу