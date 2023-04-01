Уряд зберіг ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків до 30 квітня

Кабінет Міністрів продовжив збереження пільгової ціни газу ще на місяць для виробників тепла, бюджетних організацій і гуртожитків.

Про це йдеться у рішенні уряду № 277 від 30 березня 2023 року, передає "Інтерфакс-Україна".

Відтак спеціальні зобов’язання передбачають, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг" постачає газ для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню збережеться на рівні 7,42 тис. грн за тис. куб. м (з ПДВ), для бюджетних установ - 16,39 тис. грн за тис. куб. м (з ПДВ).

Також ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати природний газ підприємствам, установам, організаціям, на чиєму балансі перебувають гуртожитки та/або інші житлові будинки, в яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі, за ціною 7,42 грн/куб. м (з ПДВ).

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 24 березня, продовжив спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію (ПСО).