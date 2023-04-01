Twitter оприлюднив вихідний код, який відповідає за рекомендацію твітів

getty images

Компанія Twitter оприлюднила частину комп'ютерного коду, який визначає, як соціальна мережа рекомендує контент, дозволивши користувачам і програмістам оцінити його роботу і запропонувати зміни до алгоритму.

Про це пише Reuters.

Компанія повідомила, що завантажила код у два репозиторії на платформі для обміну кодом Github. Вони включають вихідний код багатьох частин Twitter, в тому числі алгоритм рекомендацій, який контролює твіти, які бачать користувачі.

"Цей крок був зроблений за вказівкою власника компанії, мільярдера Ілона Маска, який заявив, що прозорість коду призведе до підвищення довіри серед користувачів і швидкого вдосконалення продукту.

Це також слугує для розв’язання спільних проблем користувачів і законодавців, які все частіше перевіряють соціальні медіаплатформи на предмет того, як алгоритми відбирають контент, який бачать користувачі", – наголошує агентство.

Маск написав у Twitter, що соціальна мережа буде оновлювати свій алгоритм рекомендацій на основі пропозицій користувачів кожні 24-48 годин.

Також Маск і деякі співробітники Twitter провели сесію в Spaces, аудіочаті Twitter, де попросили користувачів надавати рекомендації та ставити запитання про те, як працює код платформи.

Цікаво, що під час розмови, одна людина запитала, чому код Twitter класифікує користувачів як республіканців або демократів. Співробітник Twitter відповів, що це була стара функція, яка не була важливою для системи рекомендацій платформи, і компанія прагне її видалити.

У компанії також додали, що у репозиторіях на Github немає коду, який забезпечує роботу рекламних рекомендацій Twitter.

Нагадаємо:

Генеральний директор Twitter Ілон Маск заявив, що 31 березня відкриє весь код, який використовується соціальною мережею для рекомендацій твітів.