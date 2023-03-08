Енергосистему Одещини повністю відновлять до середини березня

В Одещині ситуацію з енергопостачанням вдалося на рівень, що споживачі вже не відчувають постійних графіків погодинних вимкнень, основну частину ремонтних робіт закінчать до середини березня.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

У Кудрицького запитали, як зараз працює система на Одещині у зв'язку з тим, що там була дуже тяжка ситуація з енергопостачанням, і чи лишаються досі проблеми.

"На щастя, нам вдалося вивести ситуацію на такий рівень, що одесити вже не відчувають постійних графіків погодинних вимкнень, які досить довго залишались. Зараз активно ідуть ремонтні роботи в регіоні, але вони пов'язані зі збільшення надійності, з відновленням резервування тих чи інших ліній чи підстанцій.

Тобто ідуть роботи зі збільшення запасу міцності енергосистеми регіону, вони є непомітними для споживачів, вони робляться уже без відключень. Думаємо, уже закінчимо до середини березня основну частину робіт", - відповів він.

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Нагадємо:

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше заявив, що до 15 березня планується завершити основні роботи для відновлення надійності живлення Одеської області, наразі в місті вже з вівторка, 28 лютого, немає відключень.

Економічна правда