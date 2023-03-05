В "Укренерго" планують завершити відновлення надійного електропостачання Одещини до 15 березня

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що до 15 березня планується завершити основні роботи для відновлення надійності живлення Одеської області, наразі в місті вже з вівторка, 28 лютого, немає відключень.

Про це він повідомив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, передає пресслужба НЕК "Укренерго".

За його словами, завершення відновлювальних робіт мають пройти без додаткового обмеження споживачів. В результаті відновлена енергосистема дозволить здійснювати відключення того чи іншого елемента мережі, так щоб це не призводило до масштабних обмежень споживання

Щодо загальної ситуації в енергосистемі України, то дефіцит потужності відсутній вже 3 тижні і не прогнозується. Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. В окремі години є обмеження навантаження об’єктів "зеленої" генерації. Обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб задовольнити потреби всіх споживачів в країні.

Додається, що через рвучкий сильний вітер можливі пошкодження в мережах обленерго та пов’язане з цим тимчасове припинення електропостачання. Про ситуацію саме в вашому регіоні можна дізнатися у соцмережах та на сайті обленерго.

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Нагадаємо:

На завершення опалювального сезону 2022 - 2023 років Україна виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу й вугілля та підтримкою міжнародної коаліції.