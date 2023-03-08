Імпорт електроенергії наразі майже не використовується – "Укренерго"

Можливість імпорту електоренергії є, але наразі вона майже не використовується - у разі ускладнення ситуації імпорт може збільшитись.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У нас в резерві є такий інструмент, як імпорт енергії, який нам допомагав в січні-лютому балансуватись. Він у нас досі є, він не використовується майже через те, що він наразі не потрібен, але в разі ускладнення ситуації ми можемо використати і імпорт", - відповів Кудрицький.

"Взагалі дозволений обсяг імпорту на сьогодні - 800 МВт, ці дані були опубліковані у тому числі на сайті ENTSO-E.

Але Україна протягом цієї зими подекуди використовувала, скажімо так, підтримку з боку європейської енергосистеми навіть і в більших обсягах, але це були технічні більше перетоки для балансування після атак", - додав він.

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Без нових серйозних ударів по енергооб'єктах з боку РФ систематичних відключень світла в Україні найближчим часом не буде.

Економічна правда