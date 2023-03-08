Дефіциту в енергосистемі немає 25 днів поспіль та вдалось сформувати резерв - Укренерго

У середу, 8 березня, дефіцит в енергосистемі відсутній вже 25 день посіпіль і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Збільшення світлового дня, поступове сезонне потепління впливають на поступове зниження споживання", – пояснюють в компанії.

Також працюють всі види електростанцій в енергосистемі – генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Імпорт електроенергії незначний.

"Знижене споживання, відновлення роботи деяких генеруючих потужностей, забезпеченість ресурсом гідрогенерації та сезонне стрімке зростання ВДЕ дозволило сформувати в енергосистемі певний резерв потужності, що підвищує рівень надійності електропостачання та операційної безпеки енергосистеми", – додали в Укренерго.

Водночас, на Одещині тривають роботи для підвищення надійності живлення регіону.

А також тривають ремонтні роботи на всіх інших об’єктах "Укренерго", пошкоджених ворожими обстрілами.

Економічна правда