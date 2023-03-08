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Незаконно переправляли чоловіків за кордон: сімом перевізникам анулювали доступ до системи "Шлях"

Середа, 8 березня 2023, 17:02 - Анастасія Жарикова

Від електронної системи "Шлях" відключили сім перевізників, які систематично порушували правила перетину державного кордону військовозобов’язаними.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки в середу, 8 березня, ухвалила рішення відключити на три місяці від системи "Шлях" таких перевізників:

  • ФОП Ятчук І.В.;
  • ТОВ "Тамерлан ТУР";
  • ТОВ "Смарт Вей Логістик";
  • ФОП Палінчак Г.Є.;
  • ФОП Агронович Р.Р.;
  • ТОВ "Захід Сап Трейд";
  • ФОП Куничник А.І..

За матеріалами ДБР, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. 

"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – пояснили в Укртрансбезпеці.

Також Комісія отримала на розгляд ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації по кожному випадку буде ухвалено рішення.

Нагадуємо:

Укртрансбезпека відкрила доступ до заявок на перетин кордону в системі "Шлях" для правоохоронців - це має покращити ефективність боротьби з корупцією.

війна транспорт
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