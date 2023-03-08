Незаконно переправляли чоловіків за кордон: сімом перевізникам анулювали доступ до системи "Шлях"

Від електронної системи "Шлях" відключили сім перевізників, які систематично порушували правила перетину державного кордону військовозобов’язаними.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки в середу, 8 березня, ухвалила рішення відключити на три місяці від системи "Шлях" таких перевізників:

ФОП Ятчук І.В.;

ТОВ "Тамерлан ТУР";

ТОВ "Смарт Вей Логістик";

ФОП Палінчак Г.Є.;

ФОП Агронович Р.Р.;

ТОВ "Захід Сап Трейд";

ФОП Куничник А.І..

За матеріалами ДБР, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – пояснили в Укртрансбезпеці.

Також Комісія отримала на розгляд ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації по кожному випадку буде ухвалено рішення.

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Укртрансбезпека відкрила доступ до заявок на перетин кордону в системі "Шлях" для правоохоронців - це має покращити ефективність боротьби з корупцією.