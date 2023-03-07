Попит на вживані іномарки скоротився вдвічі: топ моделей лютого

У лютому український автопарк поповнили 13,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових авто - це на 54% менше ніж роком раніше.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільш популярним автомобілем серед вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, лишається Renault Megane. Упродовж лютого на українські номери перейшли 1049 авто цієї моделі.

Далі йде Volkswagen Golf - 925 шт. Замикає топ-3 Skoda Octavia - 710 шт.

Також у топ-5 місяця увійшли Volkswagen Passat (657 шт.) та Ford Focus (360 шт.).

"Середній вік вживаних авто, що у лютому перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Audi A4 1995 року випуску", - додали в асоціації.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 25 тис уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону - це у 3,7 рази більше за реалізацію нових машин за той же період.

Нагадаємо:

У лютому українці придбали 413 нових електромобілів - з січня продажі зросли на 40%.