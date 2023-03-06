Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 1%

Мінекономіки переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши зростання ВВП України у 2023 році з 3,2% до 1%.

Про це під час дискусії, організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС), заявив заступник міністра економіки України Олексій Соболев, пише "Інтерфакс-Україна".

Проггноз росту ВВП погіршили, насамеред, через припущення, що воєнні дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік", заявив Соболев.

"Здається, ми пройшли пік інфляції - вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", - додав він.

Раніше Мінекономіки прогнозувало інфляцію на цей рік 28% - цей прогноз було закладено до закону про держбюджет на 2023 рік.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку суттєво погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до з 8%, прогнозовані у вересні 2022 року, до 1%.

Національний банк очікує зростання реального ВВП цьогоріч на 0,3% – прогноз погіршили, зокрема, через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру.

У Національному банку покращили свої прогнози щодо показників інфляції в Україні у 2023 році з 21% до 18,7%.

Економічна правда