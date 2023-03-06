Правоохоронці проводять обшуки тютюнової фабрики на Львівщині
Понеділок, 6 березня 2023, 16:29 -
Бюро економічної безпеки проводить обшуки на тютюновій фабриці у Львівській області, перевіряють факт виготовлення контрафакту.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Службових осіб компанії підозрюють у виготовленні, зберіганні тютюнових виробів, що не оклеюються марками акцизного податку.
Такі господарські операції не відображалися в бухгалтерському, податковому обліках та здійснювалися без декларування отриманих доходів від їх реалізації.
Нагадуємо:
Бюро економічної безпеки арештувало більше 450 автомобілів одного з найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції для відшкодування завданих державі збитків у сумі 270 млн грн.