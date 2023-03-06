Правоохоронці проводять обшуки тютюнової фабрики на Львівщині

Бюро економічної безпеки проводить обшуки на тютюновій фабриці у Львівській області, перевіряють факт виготовлення контрафакту.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Службових осіб компанії підозрюють у виготовленні, зберіганні тютюнових виробів, що не оклеюються марками акцизного податку.

Такі господарські операції не відображалися в бухгалтерському, податковому обліках та здійснювалися без декларування отриманих доходів від їх реалізації.

Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки арештувало більше 450 автомобілів одного з найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції для відшкодування завданих державі збитків у сумі 270 млн грн.