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Правоохоронці проводять обшуки тютюнової фабрики на Львівщині

Понеділок, 6 березня 2023, 16:29 - Анастасія Жарикова

Бюро економічної безпеки проводить обшуки на тютюновій фабриці у Львівській області, перевіряють факт виготовлення контрафакту.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Службових осіб компанії підозрюють у виготовленні, зберіганні тютюнових виробів, що не оклеюються марками акцизного податку. 

Такі господарські операції не відображалися в бухгалтерському, податковому обліках та здійснювалися без декларування отриманих доходів від їх реалізації.

Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки арештувало більше 450 автомобілів одного з найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції для відшкодування завданих державі збитків у сумі 270 млн грн.

БЕБ тютюнові вироби виробництво
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Економічна правда
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