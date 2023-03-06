Найбільший власник торгової нерухомості в Києві Алієв будував за кошти росіян – джерела

Вагіф Алієв delo.ua

Власник торговельно-розважальних центрів Mandarin Plaza, Lavina Mall та співвласник Blockbuster Mall Вагіф Алієв залучав кошти тіньових інвесторів з Російської Федерації для будівництва своїх об'єктів.

Про це повідомили ЕП троє непов'язаних одне з одним джерел на ринку нерухомості.

"Якоюсь мірою Алієв "фронтив" (виступав номінальним власником активів – ЕП) росіян. Ті через офшори заводили гроші в Україну і відмивали на будівництві", – каже один із співрозмовників видання.

"Є чутки, що Алієв значною мірою фінансував свої проєкти за російські гроші. Доказів цього, звичайно, немає", – зауважує другий девелопер.

Третій співрозмовник ЕП також каже про слід російських грошей в "скарбниці" Алієва, які називає "бандитськими".

"Він як девелопер почав прогресувати, коли Україна після президентства Віктора Ющенка розвернулася спиною до західного світу. У ті часи з українського ринку пішли 80% міжнародних девелоперів і почали працювати локальні. У тому числі – за російські гроші", – каже співрозмовник.

Керівник ТОВ "Мандарин плаза" Олександр Черницький, який управляє всім девелоперським бізнесом Алієва, ці чутки спростовує: "Ніколи в Росії не залучали фінансування. Абсолютно заперечую. Мені недавно поважний бізнесмен каже: "Ви ж будували за бандитські гроші з Росії". Я був дуже здивований почути це від нього".

Алієв на звинувачення в залученні нечистих коштів відповів, що це наклеп. Він заявив, що фінансує свої будівництва завдяки банківським кредитам та продажу об'єктів з портфеля. "У мене бездоганна репутація, вибудувана роками. Я кредитуюся в "Райффайзені", "Альфі", інших банках", – каже Алієв.

Алієв успішно продав чимало власних об'єктів: "Парус" – Дмитру Фірташу та Вадиму Столару, "Арену-сіті" – Фірташу, "Гулівер" – Віктору Поліщуку, Senator та половину Blockbuster Mall – Олександру Спектору.

Детальніше читайте у статті: Другий після Трампа. Що відбувається з імперією торгових центрів Вагіфа Алієва

Економічна правда