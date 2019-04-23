Тігіпко купив у Фірташа ТЦ "Арена Сіті" в Києві

Київський торгово-офісний центр "Арена Сіті" проданий структурам Сергія Тігіпка. Продавцем виступила Group DF Дмитра Фірташа.

Про це НВ Бізнес повідомили три джерела.

"Продано приміщення загальною площею 14 тисяч кв м, торговою - 10 тисяч кв м. Операція була дуже складною, оскільки деякі приміщення на перших поверхах Арени були продані раніше і в угоду не увійшли", - розповідає інвестиційний банкір, який побажав залишитися неназваним.

Структури Фірташа хотіли виручити за центр близько 20 млн доларів, але сума угоди становила близько 13-15 млн доларів. Представники Group DF і Сергія Тігіпка коментарі не надали.

Group DF виставив на продаж Арену Сіті понад рік тому. Структури Фірташа розпродають активи бізнесмена в сфері нерухомості останні кілька років.

У вересні 2016 року олігарх передав своєму партнеру, девелоперу Вагіфу Алієву 50% частки в бізнес-центрі "Парус".

Фірташ також продав структурам бізнесмена Володимира Зубика готель "Санкт-Петербург" на бул. Шевченко за 15 млн доларів.

Тігіпко нарощує свою присутність на київському ринку нерухомості. На території "Кузні на Рибальському", яку бізнесмен викупив у президента Петра Порошенка і депутата від БПП Ігоря Кононенко, Тігіпко разом з девелоперської компанією City One Development Валерія Кодецького планує реалізувати масштабний проект Lipki Island. Сума інвестицій може становити 600 млн доларів.

На території підприємства планується побудувати офісний центр класу "А" орендною площею близько 50 тисяч кв м, а також 36 будинків від 2 до 30 поверхів на 6,2 тис квартир.