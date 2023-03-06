Rozetka виходить на ринок Польщі

Український маркетплейс Rozetka розпочав роботу на ринку Польщі у тестовому режимі.

Про це повідомив у Facebook співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Він зазначив, що наразі компанія працюватиме в тестовому режимі: "Перевіряємо усі процеси, наповнюємо асортиментом сайт, налагоджуємо усі логістичні ланки".

За словами Чечоткіна, Rozetka розраховує у Польщі як на велику українську авдиторію, адже понад 2 млн українців проживають у Польщі, так і на місцеву.

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Раніше повідомлялося, що проєкт monobank також виходить на польський ринок під назвою stereo та вже домовився з банком-партнером у Польщі.