Міністр енергетики: переговорна ситуація щодо ЗАЕС зайшла в глухий кут

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що дипломатичні кроки щодо повернення під український контроль Запорізької АЕС наразі не мають успіху.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, ситуація зайшла у глухий кут, оскільки позиція, яку озвучує Україна на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше – на демілітаризації станції, по-друге – виході із ЗАЕС працівників Росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом.

"Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ путіна про те, що ЗАЕС – це "федеральна" власність, із реєстрацією відповідної компанії в москві з назвою "Запорізька станція", - розповів Галущенко.

Міністр зазначив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали того, що росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

"Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані", - сказав Герман Галущенко.

Нагадаємо:

Запорізька атомна електростанція, яка вже рік окупована, пережила п’ять повних блекаутів, коли для її роботи підключалися дизельні генератори, що живили реакторні зони, басейни витримки, майданчик відпрацьованого ядерного палива.













