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Продажі елітних автомобілів у РФ впали на 50% через санкції

П'ятниця, 31 березня 2023, 18:43 - Олексій Павлиш

Продажі нових люкосвих автомобілів у Росії у січні-лютому 2023 року скоротилися на 53%.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на дані аналітичного агентства "Автостат".

Зазначається, що за перші два місяці 2023 року у РФ продали всього 56 екземплярів автомобілів люксових брендів. 

При цьому до трійки найпопулярніших марок увійшли Bentley (16 шт.), Rolls-Royce (13 шт.) і Lamborghini (10 шт.). Продажі інших брендів становили менше 10 автомобілів - Maserati (7 шт.), Aurus (5 шт.), Ferrari (4 шт.) і один Aston Martin.

З весни 2022 року (після початку російського вторгнення в Україну) офіційні поставки майже всіх преміальних автомобілів на російський ринок припинилися через санкції.

"При цьому збереглася можливість купівлі люксових машин, ввезених до Росії за схемою паралельного імпорту", - додає "Коммерсантъ".

Нагадаємо:

Продажі легкових і легких комерційних автомобілів за підсумками лютого 2023 року у РФ впали на 62,1% - до 41 851 шт., це на 68 590 штук менше, ніж у лютому 2022 року. 

Росіяни все частіше скаржаться на високу ціну та нижчу якість китайських автомобілів, які наростили свою присутність на ринку після виходу західних автовиробників. 

Економічна правда

Росія авто санкції
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