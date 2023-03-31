"Шахтар" подав скаргу до Єврокомісії проти ФІФА у справі з контрактами легіонерів

Український футбольний клуб "Шахтар" подав скаргу за статтею 7 Регламенту (ЄС) № 1/2003 до Комісії ЄС проти ФІФА щодо чинного призупинення трудових договорів із легіонерами та іноземними тренерами.

Про це йдеться у заяві гендиректора "Шахтаря" Сергія Палкіна, опублікованій на сайті клубу.

"Ця скарга пов’язана з наміром клубу оскаржити рішення Ради ФІФА про продовження дії тимчасових поправок до Правил ФІФА щодо статусу та трансферу гравців за допомогою Циркулярів 1800 і 1804. Було вжито заходів для подання цієї скарги до Європейської комісії, враховуючи важливість і залежність ФК "Шахтар" від здійснення операцій на трансферному ринку з гравцями в межах ЄС, а також очевидний вплив рішення ФІФА на ринкову діяльність клубу в ЄС.

Таким чином, цілком законно та справедливо подати цю скаргу до Комісії ЄС, оскільки дії ФІФА порушують законодавство ЄС про конкуренцію", - йдеться у заяві Палкіна.

У "Шахтарі" додали, що спір клубу із ФІФА зосереджено на діях глобального футбольного керівного органу у 2022 році, що "призвели до автоматичного призупинення договорів із легіонерами та іноземними тренерами клубу після незаконного та агресивного вторгнення збройних сил Росії в Україну".

Тоді багато легіонерів пішли з клубу в статусі вільних агентів, нагадали в "Шахтарі".

"Надмірні заходи, застосовані ФІФА, призвели до великої втрати прибутку від трансферів гравців і виснаження основних доходів клубу на суму приблизно 40 мільйонів євро", - підкреслили в клубі.

Там нагадали також, що Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив претензії ФК "Шахтар", тому клуб оскаржує всі рішення щодо цього.

"Ми продовжимо заперечувати початкове рішення, ухвалене Бюро Ради ФІФА 20 червня 2022 року, щодо автоматичного призупинення міжнародних договорів. ФІФА встановила, що це рішення діє до червня 2023 року, і клуб вважає його незаконним. Також є високий ризик його подальшого продовження до червня 2024 року. Усі сторони досі очікують підстав первісного рішення Спортивного арбітражного суду, яке було винесено на користь ФІФА в січні 2023 року", - додав Палкін.

"Як клуб ми зіткнулися з упередженістю та несправедливістю, властивими міжнародній футбольній правовій системі - процесу, якому бракує чесності та прозорості, і він вочевидь не відповідає меті. ФІФА створила систему, за допомогою якої вона може впливати на результати рішень Спортивного арбітражного суду, тому ми закликаємо міжнародний футбол об’єднатися та реформувати юридичні процедури й стандарти управління нашого спорту.

Спортивний арбітражний суд повинен бути захищений від впливу всіх зовнішніх сторін, включаючи ФІФА, і мати змогу виносити рішення у справах незалежно, з повною неупередженістю та справедливістю.

Ми очікуємо, що Європейська комісія зрозуміє та оцінить надзвичайний фінансовий тиск, який відчуває наш клуб через дії ФІФА, тоді як нашу країну спустошує незаконна війна. Навіть у ці найтрагічніші та найвідчайдушніші часи футбол пропонує полегшення, і ми, як український клуб, сподіваємося, що нам дозволять нормально функціонувати, аби дарувати радість нашим уболівальникам, гравцям і нашим родинам", - йдеться також у позиції "Шахтаря".

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Економічна правда