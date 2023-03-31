Через негоду та ремонти відключення світла можливі у двох областях – Міненерго

Внаслідок негоди та продовження ремонтних робіт на енергетичних об’єктах відключення електроенергії можливі у двох областях – на Житомирщині та Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра Германа Галущенка.

Генерація електроенергії у п’ятницю із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Водночас на Житомирщині можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури.

У деяких районах Харківської області також можливі відключення світла через наслідки негоди.

Крім того, за останню добу після нещодавніх обстрілів світло повернули для 4,4 тис. Споживачів у Донецькій області, 1,6 тис.у Харківській області та близько 500 споживачів у Херсонській області.

Нагадуємо:

У четвер у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей були можливі нетривалі відключення світла.